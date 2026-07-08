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        Roketlerden önce hammaddeler yarışıyor

        Uzay yarışında üstünlük yalnızca roket teknolojisiyle değil, bu teknolojileri mümkün kılan kritik hammaddelerin üretim gücüyle de belirleniyor. Çin, galyum, grafit, titanyum ve nadir toprak elementlerinde küresel üretimin büyük bölümünü elinde bulundururken, ABD ise berilyum ile helyum ve nadir gazlarda lider konumda bulunuyor. Veriler, uzay ekonomisindeki rekabetin stratejik maden ve hammadde tedarik zincirleri etrafında giderek daha fazla şekillendiğini ortaya koyuyor.

        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        #uzay
        #uzay yarışı
        #Nadir elementler

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