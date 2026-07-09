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        Dünyada milyoner sayısı 57 milyonu aştı

        UBS Küresel Servet Raporu 2026'ya göre, dünya genelinde en az 1 milyon dolar servete sahip kişi sayısı 2025 yılında yaklaşık 1 milyon artarak 57 milyonu aştı. Aynı dönemde küresel kişisel servet %10,8 büyüyerek son iki yılın artış hızını ikiye katladı. ABD, 23,6 milyon milyonerle açık ara ilk sıradaki yerini korurken, bu sayı kendisini izleyen 11 ülkenin toplamını geride bıraktı. Çin 5,3 milyon milyonerle ikinci, Japonya ise üçüncü sırada yer alırken, veriler küresel servetin büyük ölçüde ABD ile Doğu Asya'da yoğunlaşmayı sürdürdüğünü gösterdi.

        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        #dolar
        #servet
        #MİLYONER

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