Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli ne kadar?

        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli ne kadar?

        Deutsche Bank'ın "Mapping the World's Prices 2026" raporundaki araştırmaya göre, iki kişi için tipik bir akşam yemeğinin toplam maliyetini hesaplayan endeks kullanılarak 69 küresel şehir sıralandı. Listede İstanbul 196 dolar (yaklaşık 9200 TL) ile 69 şehir arasında 53. sırada yer aldı. Rapora göre 2025 yılında toplam maliyet 199 dolardı. Endeksteki buluşma; bir şişe şarap, orta sınıf bir restoranda iki kişilik bir yemek, iki sinema bileti, iki kişilik kahve, yazlık bir elbise, bir çift kot pantolon, iki adet toplu taşıma bileti ve 5 km taksi yolculuğunu kapsıyor.

        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 17:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        #akşam yemeği
        #buluşma

        BAKMADAN GEÇME

        Güç algısında zirvenin sahibi kim?
        Güç algısında zirvenin sahibi kim?
        Ayçiçek yağında küresel denge
        Ayçiçek yağında küresel denge
        Yapay zeka bizi işsiz bırakacak mı?
        Yapay zeka bizi işsiz bırakacak mı?
        Milyonerlerin küresel dağılımı
        Milyonerlerin küresel dağılımı
        Bin dolar kazanmak ne kadar sürüyor?
        Bin dolar kazanmak ne kadar sürüyor?
        Çin’in pili bitmiyor!
        Çin’in pili bitmiyor!
        Uzay yarışının yeni cephesi kritik madenler
        Uzay yarışının yeni cephesi kritik madenler
        Hükümetler eğitime ne kadar harcıyor?
        Hükümetler eğitime ne kadar harcıyor?
        2026 Haziran enflasyon verileri
        2026 Haziran enflasyon verileri
        Türkiye’nin süreli yayın karnesi
        Türkiye’nin süreli yayın karnesi
        Kaydedilmiş en yüksek sıcaklıklar
        Kaydedilmiş en yüksek sıcaklıklar
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli