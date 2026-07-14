İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli ne kadar?
Deutsche Bank'ın "Mapping the World's Prices 2026" raporundaki araştırmaya göre, iki kişi için tipik bir akşam yemeğinin toplam maliyetini hesaplayan endeks kullanılarak 69 küresel şehir sıralandı. Listede İstanbul 196 dolar (yaklaşık 9200 TL) ile 69 şehir arasında 53. sırada yer aldı. Rapora göre 2025 yılında toplam maliyet 199 dolardı. Endeksteki buluşma; bir şişe şarap, orta sınıf bir restoranda iki kişilik bir yemek, iki sinema bileti, iki kişilik kahve, yazlık bir elbise, bir çift kot pantolon, iki adet toplu taşıma bileti ve 5 km taksi yolculuğunu kapsıyor.
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 17:31 Güncelleme: