Hakim sayısında Hırvatistan zirvede, İrlanda son sırada
Avrupa Birliği'nde hakim sayısı son on yılda geriledi. Eurostat verilerine göre, 2024 yılında AB genelinde her 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 15,7 olarak hesaplanırken, bu oran 2014'te 17,7 seviyesindeydi. Üye ülkeler arasında en yüksek hakim yoğunluğu Hırvatistan ve Slovenya'da görülürken, listenin sonunda İrlanda, Avusturya ve İspanya yer aldı. Veriler, yargı personelinin ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor.
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 16:52 Güncelleme: