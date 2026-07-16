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        Gençlerin dijital beceri düzeyi

        Avrupa Birliği'nde gençlerin dijital beceri düzeyi yükselmeye devam ediyor. Eurostat verilerine göre 2025 yılında AB'de 16-24 yaş grubundaki gençlerin %74,6'sı en az temel dijital becerilere sahip. Danimarka %92,1 ile listenin zirvesinde yer alırken, Çekya (%91,7) ve Malta (%91,5) onu takip etti. Buna karşılık Bulgaristan (%52,8) ve Romanya (%53,3), gençlerin temel dijital beceri oranının %60'ın altında kaldığı iki AB ülkesi oldu. Dijital beceri göstergesi; bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve iş birliği, dijital içerik oluşturma, güvenlik ile problem çözme olmak üzere beş temel alandaki yetkinlikleri esas alıyor.

        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        #gençlerin dijital beceri düzeyi
        #dijital okuryazarlık

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