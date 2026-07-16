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        Dünyada en düşük enflasyon nerede?

        Enflasyonun düşük seyretmesi, fiyat istikrarının sağlandığı anlamına gelse de bunun arkasındaki nedenler ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Trading Economics, IMF ve Dünya Bankası verilerine göre fiyat artışlarının en sınırlı olduğu ülkeler; güçlü para politikaları, bağımsız ve güvenilir merkez bankaları, istikrarlı döviz kurları ile etkin tedarik zincirleri sayesinde enflasyonu kontrol altında tutuyor. Ancak bazı ekonomilerde düşük enflasyon, güçlü performanstan ziyade zayıf iç talep ve yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle düşük enflasyon tek başına ekonomik sağlığın göstergesi değil, arkasındaki dinamiklerle birlikte değerlendirilmesi gereken önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        #ENFLASYON
        #düşük enflasyon

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