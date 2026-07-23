En yüksek maaş pilotlarda, istihdam şampiyonu tıp
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Çalışma, 2015-2024 yılları arasında lisans ve ön lisans programlarından mezun olan ve 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alanda çalışma durumlarını ortaya koydu. En yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan lisans bölümü pilotaj olurken, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm ise yüzde 95,5 ile tıp oldu.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 13:59 Güncelleme: