Futbolun zirvesinde Avrupa hakimiyeti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihindeki ikinci şampiyonluğa ulaşan İspanya, FIFA dünya sıralamasında 1.996 puanla zirvedeki yerini korurken, Arjantin 1.970 puanla ikinci sırada yer alıyor. FIFA sıralamasındaki ilk 15 takımın dokuzunun Avrupa ülkelerinden oluşması, kıtanın dünya futbolundaki ağırlığını ortaya koyuyor. Nitekim 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen dört takımdan üçü de Avrupa temsilcilerinden oluştu. Brezilya 1805 puanla beşinci sırada yer alırken, beş Dünya Kupası şampiyonluğuyla rekoru elinde bulunduruyor. İki kez şampiyon olan Uruguay ise 1635 puanla 20. sırada bulunuyor.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme: