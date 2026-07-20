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        FIFA’dan 655 milyon dolarlık ödül

        2026 FIFA Dünya Kupası, takımlara dağıtılan toplam 655 milyon dolarlık performans ödülüyle turnuva tarihinin finansal açıdan en yüksek ödüllü organizasyonu oldu. Finalde Arjantin'i geride bırakarak 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 50 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olurken, turnuvayı ikinci tamamlayan Arjantin 33 milyon dolar kazandı. FIFA'nın performansa dayalı ödül havuzu, 440 milyon doların dağıtıldığı 2022 Dünya Kupası'na kıyasla yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        #Dünya Kupası
        #İspanya
        #Arjantin
        #Dünya Kupası para ödülü

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