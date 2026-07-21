Enerji verimli konutlarda Avrupa’nın karnesi
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2025 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği'nde son 5 yılda enerji verimliliği iyileştirmesi yapılan bir konutta yaşayanların oranı %23,9 olarak gerçekleşti. Enerji verimliliği iyileştirilmiş konutlar; dış duvar, çatı veya zemin yalıtımının güçlendirildiği, tek camlı pencerelerin çift veya üçlü camlarla değiştirildiği ya da daha verimli ısıtma sistemlerinin kullanıldığı konutları kapsıyor.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:48 Güncelleme: