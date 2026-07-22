Turist rotasındaki değişim
2019'dan bu yana uluslararası seyahat hareketlerinde önemli değişimler yaşanırken, bazı ülkeler pandemi öncesine kıyasla çok daha fazla turist çekti, bazıları ise 2019 seviyelerinin gerisinde kaldı. OECD verilerine göre, 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısındaki yüzdesel değişimde Suudi Arabistan %67'lik artışla ilk sırada yer aldı. Listenin diğer ucunda ise Gazze savaşı ve bölgede artan güvenlik risklerinin turizm üzerindeki etkisiyle İsrail yer aldı. Ülkeye gelen uluslararası turist sayısı 2019'a kıyasla %71 azaldı.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:48 Güncelleme: