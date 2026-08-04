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        Çocuklar en çok yaralama suçu işledi

        TÜİK 2025 yılı verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 oldu. Suça sürüklenme nedeniyle işlem yapılan çocuklara isnat edilen suçlar arasında yüzde 41,6 ile yaralama ilk sırada yer alırken, bunu hırsızlık ve uyuşturucu suçları izledi. Güvenlik birimlerine gelen çocukların yüzde 43,9'unu ise mağdur çocuklar oluştururken, bu gruptaki mağduriyet nedenlerinin başında da yüzde 59,2 ile yine yaralama geldi

        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        #suça sürüklenen çocuk
        #suç
        #Mağdur çocuk

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