Dünya kamuoyundan Trump’a olumsuz not
Pew Araştırma Merkezi'nin 2026 yılının ilk yarısında 36 ülkede gerçekleştirdiği Küresel Tutumlar Anketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası meselelerdeki tutumunun dünya genelinde ağırlıklı olarak olumsuz değerlendirildiğini ortaya koydu. Ankete katılan ülkelerde, Trump'ın ele alınan tüm başlıklarda aldığı ortalama onay oranı, onaylamama oranının gerisinde kaldı. En yüksek olumsuz değerlendirmeler Rusya-Ukrayna savaşı, İran ile yaşanan gerilim ve Gazze'deki gelişmelere yönelik politikalarında görülürken, gümrük tarifelerine ilişkin yaklaşımı da ortalama %77'lik onaylamama oranıyla en fazla eleştirilen başlıklardan biri oldu. Trump'ın uluslararası insani yardım politikaları ise diğer konulara kıyasla daha olumlu değerlendirilse de, bu alanda dahi katılımcıların ortalama %56'sı tutumunu onaylamadığını belirtti.
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 16:25 Güncelleme: