Küresel klima haritası: Türkiye 10’uncu sırada
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri temel alınarak hazırlanan küresel klima haritası, ülkeler arasındaki klima sahipliği farklarını ortaya koydu. Türkiye, hanelerde %43'lük klima sahipliği oranıyla listede 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye'deki oran; Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük Avrupa ekonomilerinin oldukça üzerinde bulunuyor. Veriler, klima sahipliğinde iklim koşullarının yanı sıra gelir düzeyi, yaşam standartları, konut yapısı ve tüketim alışkanlıklarının da önemli rol oynadığını gösteriyor.
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:04 Güncelleme: