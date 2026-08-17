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        Uzaktan çalışanların en çok tercih ettiği şehirler hangileri?

        Yaklaşık 16 bin dijital göçebenin 424 bin seyahatinden derlenen verilere göre Avrupa şehir çeşitliliğiyle öne çıkarken, Güneydoğu Asya düşük yaşam maliyetleri ve gelişmiş altyapısıyla zirve yarışını sürdürüyor. Bangkok listenin ilk sırasında, Londra ikinci sırada yer alırken, Türkiye'den listeye giren tek şehir İstanbul oldu. Dijital göçebe kavramı ise bilgisayar ve internet üzerinden çalışarak belirli bir ofise veya şehre bağlı kalmadan farklı yerlerde yaşayabilen kişileri tanımlıyor

        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        #Uzaktan çalışma
        #dijital göçebe

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