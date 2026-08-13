Temmuzda konut satışlarında düşüş yaşandı
TÜİK, temmuz ayına dair konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 gerileyerek 123 bin 603 adet oldu. İlk el konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 20,8 oranında azalarak 81 bin 74 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,6 olarak ortaya çıktı.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 13:16 Güncelleme: