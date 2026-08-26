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        Haberler Gündem İnfo Grafik Nadirlik ve emek baharatın fiyatını belirliyor

        Nadirlik ve emek baharatın fiyatını belirliyor

        Dünyanın en pahalı baharatları arasında safran, emek yoğun hasat süreci ve sınırlı üretim alanları nedeniyle açık ara zirvede yer alıyor. Zorlu reçine çıkarma süreci asafoetidanın fiyatını yükseltirken; vanilya ve kakule, güçlü küresel talep ve iklime duyarlı üretimleriyle değerini koruyor. Karanfil, tarçın ve hindistan cevizi işleme ve kalite farklılıkları nedeniyle orta fiyat grubunda yer alırken, yüksek ticaret hacmine sahip karabiber listenin en uygun fiyatlı baharatı olarak öne çıkıyor.

        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:12 Güncelleme:
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