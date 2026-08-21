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        Hesaplama gücünde küresel yarış

        Süper bilgisayarlar; yapay zekadan iklim modellemesine, uzay araştırmalarından ilaç geliştirme ve ulusal güvenlik simülasyonlarına kadar modern bilimin en karmaşık problemlerinin çözümünde kritik rol oynuyor. Ülkeler ve araştırma kurumları, daha hızlı inovasyon ve daha hassas simülasyonlar için giderek daha güçlü sistemler geliştirme yarışını sürdürüyor. Gelişmiş işlemcileri, yüksek hızlı ağ altyapısını ve enerji verimli mimarileri bir araya getiren bu makinelerin performansı, saniyede katrilyonlarca matematiksel işlemi ifade eden PFLOPS değeriyle ölçülüyor.

        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        #Süper bilgisayarlar
        #En güçlü 10 bilgisayar
        #10 süper bilgisayar

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