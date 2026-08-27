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        Teknolojiyle kendi servetini yaratan 30 yaş altı milyarderler

        30 yaş altı milyarderlerin yalnızca küçük bir bölümü servetini kendi çabalarıyla oluştururken, bu grupta özellikle yapay zeka ve teknoloji girişimcileri öne çıkıyor. Kendi servetini yaratan genç milyarderler; yapay zeka, yazılım ve dijital platformlar gibi hızla büyüyen sektörlerde yoğunlaşıyor. Miras yoluyla aktarılan ve çoğu köklü sanayi hanedanlarına dayanan servetlerin aksine, bu yeni nesil milyarderlerin zenginliği büyük ölçüde son 10 yıl içinde yaratıldı.

        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:13 Güncelleme:
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