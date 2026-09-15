Üniversite İngiltere’de 13 bin dolar, Türkiye’de ücretsiz
OECD'nin Eğitime Genel Bakış 2025 verilerine göre, 28 eğitim sistemi arasında yerli lisans (üniversite) öğrencilerinden alınan yıllık öğrenim ücretinde İngiltere 13 bin 135 dolarla ilk sırada yer alıyor. Bu tutar, 3 bin 186 dolarlık OECD ortalamasının dört katından fazla ve ABD'deki 9 bin 596 dolarlık ücretin yaklaşık 3 bin 540 dolar üzerinde. Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Türkiye'de ise yerli öğrencilerden lisans eğitimi için öğrenim ücreti alınmıyor.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:12 Güncelleme: