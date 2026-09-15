Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Üniversite İngiltere’de 13 bin dolar, Türkiye’de ücretsiz

        Üniversite İngiltere’de 13 bin dolar, Türkiye’de ücretsiz

        OECD'nin Eğitime Genel Bakış 2025 verilerine göre, 28 eğitim sistemi arasında yerli lisans (üniversite) öğrencilerinden alınan yıllık öğrenim ücretinde İngiltere 13 bin 135 dolarla ilk sırada yer alıyor. Bu tutar, 3 bin 186 dolarlık OECD ortalamasının dört katından fazla ve ABD'deki 9 bin 596 dolarlık ücretin yaklaşık 3 bin 540 dolar üzerinde. Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Türkiye'de ise yerli öğrencilerden lisans eğitimi için öğrenim ücreti alınmıyor.

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        #Üniversite ücreti
        #üniversite eğitimi
        #eğitim

        BAKMADAN GEÇME

        Kiraya en çok gelir ayıran ülkeler
        Kiraya en çok gelir ayıran ülkeler
        Dünyanın en zengin kıtası hangisi?
        Dünyanın en zengin kıtası hangisi?
        Avrupa’nın obezite haritası
        Avrupa’nın obezite haritası
        En çok ağaç görüntüsüne sahip şehirler
        En çok ağaç görüntüsüne sahip şehirler
        Ehliyetinizi nereden almak isterdiniz?
        Ehliyetinizi nereden almak isterdiniz?
        30 yılda yollardaki renkler soldu
        30 yılda yollardaki renkler soldu
        Dünyanın seri katil haritası
        Dünyanın seri katil haritası
        Ücretli dijital yayın aboneliğinde İrlanda zirvede
        Ücretli dijital yayın aboneliğinde İrlanda zirvede
        Dünyanın en büyük yakıt üreticileri
        Dünyanın en büyük yakıt üreticileri
        2026 Ağustos enflasyon verileri
        2026 Ağustos enflasyon verileri
        Denizaltındaki İHA: ROV
        Denizaltındaki İHA: ROV
        Temmuz ayı işsizlik rakamları
        Temmuz ayı işsizlik rakamları