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        Haberler Ekonomi Para Fed'den ne bekleniyor?

        Fed'den ne bekleniyor?

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda beklentiler netleşti. Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley 25 baz puanlık faiz artışı beklerken, benzer şekilde Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 85'i de Fed'in faizi 3,75-4,00 aralığına yükselteceğini öngörüyor. Beklentiler gerçekleşirse Fed Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı almış olacak. Karar kadar Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları da dikkatle takip edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Fed'den ne bekleniyor?

        Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Son dönemde açıklanan enflasyon verileri ve 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, Fed'in faiz politikasında yeniden sıkılaşmaya gideceği beklentisini güçlendirdi.

        Fed'in en son faiz artırımı Temmuz 2023'te gerçekleşti. Fed, 26 Temmuz 2023'te politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. Bu, 2022'de başlayan sıkılaştırma döngüsündeki son faiz artışıydı.

        Reuters'ın son anketine göre 101 ekonomistin 86'sı, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesini bekliyor. Bir önceki ankette ekonomistlerin üçte ikisinden fazlası faizin sabit tutulmasını bekliyordu.

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        Piyasalarda da faiz artırım beklentisi yüzde 90 seviyesine yaklaşmış durumda.

        GOLDMAN SACHS BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

        Goldman Sachs, daha önce Fed'in eylül toplantısında faizleri sabit tutmasını beklerken, son enflasyon verilerinin ardından tahminini değiştirdi ve 25 baz puanlık faiz artırımı beklemeye başladı.

        Goldman Sachs'ın değişikliğinde yalnızca ekonomik görünüm değil, piyasa fiyatlamalarının da etkili olduğu belirtildi. Banka, yatırımcıların büyük ölçüde faiz artışını fiyatlamasının ardından beklentisini revize etti.

        JPMORGAN'DAN İKİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

        JPMorgan da Fed'in eylül toplantısında 25 baz puan faiz artırmasını bekliyor. Bankanın tahminine göre Fed aralık ayında da 25 baz puanlık bir artış yapabilir.

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        JPMorgan ekonomisti Michael Feroli, artırım beklentisinin vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olmasına rağmen kararın "yakın bir çağrı" olduğunu değerlendirdi. Banka, son verilerin sürdürülebilir bir dezenflasyon sürecine ilişkin beklentileri zayıflattığı görüşünde.

        MORGAN STANLEY DE ŞAHİNLEŞTİ

        Morgan Stanley de Fed'in bu hafta 25 baz puan faiz artırmasını ve aralık ayında bir 25 baz puanlık artırım daha yapmasını bekliyor.

        Banka, dezenflasyon sürecinin politika yapıcıların isteyeceğinden daha yavaş ve ikna ediciliğinin daha düşük olduğunu belirtti. Morgan Stanley ayrıca enerji fiyatlarındaki ikinci tur etkiler, yapay zeka yatırımlarına bağlı güçlü talep ve Fed'in kredibilitesine ilişkin endişelerin daha sıkı bir politika için risk dengesini değiştirdiğini ifade etti.

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        Morgan Stanley, Fed'in eylül ayında artırıma gitmesi halinde yeni bir artırım sinyali vermesini ve sonrasında faizleri sabit tutmasını bekliyor.

        HSBC VE DEUTSCHE DE ARTIŞ BEKLİYOR

        Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley'nin yanı sıra HSBC ve Deutsche Bank da Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağını öngörüyor.

        Böylece Wall Street'in önemli kuruluşları arasında faiz artırımı beklentisi giderek ortak görüş haline geldi. Bu değişimde ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması belirleyici oldu.

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        BOFA VE BARCLAYS DAHA FAZLA ARTIŞ BEKLİYOR

        Bank of America ekonomisti Stephen Juneau, Fed'in bu yıl üç faiz artırımı yapmasını beklediğini ve eylül toplantısındaki artırımın bunlardan ilki olacağını belirtiyor.

        Barclays ise Fed'in bu yıl iki faiz artırımı yapmasını bekleyen kuruluşlar arasında yer alıyor. Reuters anketinde de ekonomistlerin yüzde 53'ü, Fed'in Mart 2027 sonuna kadar en az bir faiz artırımı daha yapacağını öngörüyor.

        ENFLASYON VE PETROL FED'İ SIKIŞTIRIYOR

        Fed'in kararında en önemli belirleyicilerden biri ağustos ayı enflasyon verileri oldu. ABD'de çekirdek tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,3 arttı. Bu oran, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu bir patikaya ilişkin soru işaretlerini artırdı.

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        Bunun yanında Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, enerji kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası endişesini güçlendirdi. Brent petrol 107 doların üzerinde işlem görürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5 seviyesinin üzerine çıktı.

        GÖZLER WARSH'IN MESAJLARINDA

        Piyasalar açısından asıl kritik konu ise yalnızca faiz kararının kendisi olmayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrasındaki mesajları, yılın geri kalanına ilişkin faiz patikasının şekillenmesinde belirleyici olacak.

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        Fed'in 25 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi beklenirken, yeni ekonomik projeksiyonlar ve "dot plot" olarak bilinen faiz patikası tahminleri de yakından izlenecek.

        Fed'in kararını yarın TSİ 21.00'de açıklayacak, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

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