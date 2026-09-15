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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!

        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!

        Adana'da, 18 yaşındaki Baran Alır, alkol alırken tartıştığı çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kara'yı bıçaklayarak öldürdü. İfadesinde, "Bana küfretti, öfkelendim" diyen Alır, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!

        Adana'da acı olay, 12 Eylül gececi saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi.

        Baran Alır (18), çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara (17) ve diğer 2 kişiyle buluşup, boş bir arsada alkol aldılar.

        BIÇAKLA KARNINDAN YARALADI

        DHA'daki habere göre arkadaş grubu daha sonra Alır'ın bir akrabasının evine gitti. Burada Alır ile Kara arasında tartışma çıktı. Alır, cebinden çıkardığı bıçakla Kara'yı karnından yaraladı. Kara kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

        Hasan Hüseyin Kara.
        Hasan Hüseyin Kara.

        17 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kara, kurtarılamadı.

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        "KÜFÜR EDİNCE ÖFKELENDİM"

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Alır'ı saklandığı eve yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Alır, ifadesinde, "İçki içerken bana küfretti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Alır, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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