Ticari araçlarda yeni güç savaşı

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026, kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve lojistik sektörünün küresel temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuardan çıkan en önemli mesajlardan biri, ticari araç sektöründe dönüşümün artık yalnızca motor teknolojileriyle sınırlı olmadığı oldu.

Üreticiler, elektrikli güç aktarma sistemleri, batarya teknolojileri, dijital hizmetler, yapay zeka ve otonom sürüş çözümleriyle yeni bir rekabet dönemine hazırlanıyor.

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ELEKTRİKLİ KAMYONLARDA YENİ REKABET DÖNEMİ

IAA Transportation 2026’nın en dikkat çeken başlıklarından biri ağır ticari araçların elektrifikasyonu oldu.

Avrupa’nın karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda üreticiler, uzun yol taşımacılığına yönelik elektrikli kamyonlarını ve alternatif güç aktarma sistemlerini sergiledi.

Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2026’da, sektörün en yeni gelişmelerini ve geleceğin ticari araç teknolojilerini yerinde takip ettik.

Sektörde batarya teknolojilerinin gelişmesiyle elektrikli kamyonların kullanım alanı genişlerken, üreticiler menzil, şarj altyapısı ve işletme maliyetlerine yönelik yeni çözümler geliştirmeye odaklandı.

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Elektrikli çözümlerin yanı sıra hidrojen yakıt hücreli araçlar da özellikle uzun mesafeli taşımacılık için önemli alternatiflerden biri olarak fuarda yer aldı.

TÜRK ÜRETİCİLER KÜRESEL SAHNEDE

IAA Transportation 2026’da Türkiye’de üretim yapan markalar da yeni nesil ticari araç teknolojileriyle öne çıktı.

Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck, fuarda kamyonun icadının 130’uncu yılını kutlarken, emisyonsuz taşımacılığa yönelik yeni çözümlerini sergiledi.

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Türkiye’de teslimatlarına başlanan Mercedes-Benz eActros 600’ün yanı sıra fuarda ilk kez tanıtılan Mercedes-Benz eActros Lowliner da ziyaretçilerle buluştu.

Daimler Truck, batarya elektrikli taşımacılıktan alternatif güç aktarma çözümlerine, güvenlik teknolojilerinden dijital hizmetlere kadar geniş ürün portföyünü sektör temsilcilerine sundu.

DAIMLER TRUCK’TAN 1.2 MİLYAR EUROLUK UYARI

Fuarın giriş konferansında konuşan Daimler Truck CEO’su Karin Rådström, Avrupa Birliği’nin yeni emisyon kurallarının sektör üzerindeki baskısına dikkat çekti.

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Rådström, şirketin 2030 karbon emisyon hedeflerine ulaşamaması durumunda ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, hedeflerin 10 puan gerisinde kalınması halinde yaklaşık 1.2 milyar euro emisyon cezası riski bulunduğunu açıkladı.

Mevcut AB düzenlemelerine göre ağır ticari araç üreticileri, filo emisyon hedeflerinin her yüzde 1 altında kalmaları durumunda yaklaşık 120 milyon euro ceza riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

FORD TRUCKS’TAN ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM MESAJI

Türkiye’nin küresel ticari araç üretimindeki önemli oyuncularından Ford Trucks da IAA Transportation 2026’da yeni nesil çözümleriyle yer aldı.

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Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası olan Ford Trucks, fuarda mühendislik ve Ar-Ge gücünü yansıtan ürünlerini sergiledi.

Şirket; Ecotorq Gen2 motoru, yeni F-MAX modeli, bağlantılı araç teknolojileri ve F-LINE inşaat aracını ziyaretçilerle buluşturdu.

Markanın yüzde 100 elektrikli F-LINE E modeli de geleceğin taşımacılık çözümleri arasında yer aldı.

Fuarda ayrıca Ford Trucks ile Prometeon arasındaki iş birliğini yansıtan özel alanda Prometeon ürünleri sergilendi.

Türk üreticilerden BMC ve Habaş da geliştirdikleri yeni teknolojiler ve taşımacılık çözümleriyle fuardaki yerini aldı.

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KAMYONLARDA ELEKTRİK YARIŞI

Volvo Trucks da fuarda elektrikli taşımacılık alanındaki yeni çözümleriyle öne çıktı. Marka, 700 kilometreye kadar menzil sunan yeni Volvo FH Aero Electric modelini sergilerken, daha yüksek yakıt verimliliği sağlayan yeni D13 motorlu araçlarını da ziyaretçilerle buluşturdu.

Elektrikli ağır ticari araç yarışında küresel ölçekte dikkat çeken modellerden biri olan Tesla da sektörün dönüşümünün önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Tesla’nın uzun menzil ve yüksek verimlilik hedefiyle geliştirdiği Semi modeli, elektrikli kamyon pazarında geleneksel üreticiler üzerinde rekabet baskısını artıran projelerden biri olarak öne çıkıyor.

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ÇİNLİLER AVRUPA'DA İDDİASINI ARTIRIYOR

IAA Transportation 2026’da Çinli ticari araç üreticileri de güçlü bir varlık gösterdi.

Çinli markalar; elektrikli ticari araçlar, hidrojen yakıt hücreli sistemler ve otonom sürüş teknolojileriyle Avrupa pazarındaki hedeflerini ortaya koydu.

Fuarda Dongfeng, BYD, Sany, Farizon ve Sinotruk gibi üreticiler yeni nesil ticari araç çözümlerini sergiledi.

Özellikle hidrojen teknolojileri, uzun yol taşımacılığında bataryalı sistemlere alternatif olarak Çinli üreticilerin öne çıkardığı başlıklardan biri oldu.

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Çinli firmaların fuardaki güçlü varlığı, ticari araç sektöründe küresel rekabetin artık yalnızca Avrupalı üreticiler arasında değil, Çin merkezli yeni oyuncularla birlikte şekillendiğini gösterdi.

HAFİF TİCARİLERDE ELEKTRİK YARIŞI

Ticari araç sektöründeki dönüşüm hafif ticari araç segmentinde de hız kazandı.

Ford Pro, IAA Transportation 2026’da elektrikli ve bağlantılı ticari araç çözümleriyle öne çıktı.

Marka, elektrikli Transit ailesindeki yeni modelleri, filo yönetim sistemleri ve dijital hizmetleriyle ticari araçların artık yalnızca bir taşıma aracı değil, verimlilik sağlayan dijital platformlara dönüştüğünü gösterdi.

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Türkiye’de üretim yapan Ford Otosan’ın hafif ticari araç ailesi de markanın küresel ticari araç stratejisinde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilen Stellantis çatısı altındaki markalar da fuarda yeni hafif ticari araçlarıyla yer aldı. Fiat Professional, Peugeot, Citroën ve Opel markalarının elektrikli ve geleneksel motor seçeneklerine sahip modelleri Avrupa pazarındaki rekabetin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Renault, yeni elektrikli hafif ticari araç çözümü Trafic E-Tech ile fuarda dikkat çekti. Model, düşük işletme maliyeti ve sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirilen yeni nesil ticari araçlar arasında gösterildi.

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Kia ise Platform Beyond Vehicle (PBV) yaklaşımı kapsamında geliştirdiği elektrikli ticari araç çözümleriyle geleceğin filo ve teslimat operasyonlarına yönelik vizyonunu ortaya koydu.

Volkswagen Ticari Araçlar da yenilenen Caddy ve Multivan modellerini fuarda sergiledi. Marka, yeni modellerin yılın son döneminde Türkiye pazarına sunulacağını açıkladı.

IAA Transportation 2026, ticari araç sektöründe rekabetin artık yalnızca motor gücü ve taşıma kapasitesi üzerinden değil, elektrikli menzil, dijital filo yönetimi, bağlantılı hizmetler ve toplam işletme maliyeti üzerinden şekillendiğini ortaya koydu.