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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı

        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı

        Diyarbakır'da, 2014 yılında dere yatağında bulunan iskeletin, yapılan yeni incelemeler sonucu Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kalkan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden Cuma Kaplan ve Muhyettin Baranlı tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 08:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkiinde 29 Temmuz 2014’te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait kafatası, çeşitli kemik parçaları, kıyafet ve eşyalar bulundu.

        İSKELET BİR KADINA AİT ÇIKTI

        DHA'daki habere göre İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede kemiklerin 17-23 yaş aralığında bir kadına ait olduğu belirlendi.

        Kimliğinin ve şüphelilerin tespit edilememesi üzerine 13 Şubat 2015’te daimi arama kararı verildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulmasının ardından dosya yeniden ele alındı.

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        DNA ÖRNEĞİYLE KİMLİĞİ SAPTANDI

        Diyarbakır ve çevre illerde kayıp olarak aranan 19-23 yaş arasındaki 144 kadına ilişkin yapılan araştırmada, Şağı ve Naif Kalkan çiftinin kızları Dilek Kalkan’ın Mayıs 2013’te kaybolduğu tespit edildi. Olay yerindeki kıyafetlerle Kalkan’ın kaybolduğu sırada üzerindeki kıyafetlerin benzerlik göstermesi üzerine yapılan DNA incelemesinde, kemiklerin Dilek Kalkan’a ait olduğu ve annesi Şağı Kalkan ile yüzde 99,99 oranında uyumlu olduğu saptandı.

        HTS KAYITLARI İNCELENDİ

        Soruşturma kapsamında Dilek Kalkan’ın kullandığı değerlendirilen 2 GSM hattının HTS kayıtları incelendi. Kalkan’ın Cuma Kaplan, Muhyettin Baranlı, S.K., E.K. ve H.A. ve ile yoğun iletişim içerisinde bulunduğu belirlendi.

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        HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Tanık ve bilgi sahibi ifadelerinde ise Dilek Kalkan ile Cuma Kaplan arasında duygusal birliktelik bulunduğu ve Kalkan’ın, Kaplan’dan hamile kaldığı yönünde bilgiler elde edildi. Sağlık kayıtlarında Dilek Kalkan’a 21 Mayıs 2013’te ‘gebe’ tanısı konulduğu tespit edildi.

        Bilirkişi tarafından yapılan daraltılmış baz çalışmalarında bazı şüphelilerin kullandıkları telefonların farklı tarihlerde Dilek Kalkan’ın kemiklerinin bulunduğu bölge ve yakınlarından sinyal verdiği belirlendi.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        HTS kayıtları, analizler, Adli Tıp raporları, hastane kayıtları, tanık ifadeleri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu Dilek Kalkan’ın ölümüyle bağlantılarının bulunabileceği değerlendirilen Cuma Kaplan, Muhyettin Baranlı, S.K., E. K., H. K., H. A. ve F.B., Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Diyarbakır JASAT ekiplerinin 11 Eylül’de düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Cuma Kaplan ile Muhyettin Baranlı dosyadaki delil durumu, beyanlar, HTS analizleri ve suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        #Diyarbakır
        #bismil
        #Dilek Kalkan
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