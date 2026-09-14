Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz ayrıldı
Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren ilişkisi sona erdi
Giriş: 14 Eylül 2026 - 18:58 Güncelleme:
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Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün kısa süre önce başlayan ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz'le çekilen fotoğrafını paylaşarak ilişkisini duyuran Helin Kandemir'in bu sürpriz birlikteliği uzun sürmedi.
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Ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren birlikteliği sona erdi.