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        Haberler Magazin Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz ayrıldı

        Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz ayrıldı

        Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren ilişkisi sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün kısa süre önce başlayan ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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        Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz'le çekilen fotoğrafını paylaşarak ilişkisini duyuran Helin Kandemir'in bu sürpriz birlikteliği uzun sürmedi.

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        Ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren birlikteliği sona erdi.

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        Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ün sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, çiftin yollarını ayırdığını gösterdi.

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        #Helin Kandemir
        #etiket
        #Dorukhan Toköz
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