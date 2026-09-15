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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!

        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!

        Hatay'da, polis ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri E.B., balkondan kaçmaya çalıştı. Şüpheli yakalanıp cezaevine gönderilirken o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!

        Hatay'ın İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, 8 Eylül tarihinde, iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        ÖNCE İKİ TETİKÇİ YAKALANDI

        İHA'da yer alan habere göre şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 zanlı yakalandı.

        UYUŞTURUCU TACİRİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Operasyon sırasında aynı adreste saklanan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. ise balkondan kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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        DİĞER ŞÜPHELİLER DE TUTUKLANDI

        Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        #Hatay
        #İskenderun
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