Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
Hatay'da, polis ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri E.B., balkondan kaçmaya çalıştı. Şüpheli yakalanıp cezaevine gönderilirken o anlar kameraya yansıdı
Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:07 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, 8 Eylül tarihinde, iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
ÖNCE İKİ TETİKÇİ YAKALANDI
İHA'da yer alan habere göre şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 zanlı yakalandı.
UYUŞTURUCU TACİRİ KAÇMAYA ÇALIŞTI
Operasyon sırasında aynı adreste saklanan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. ise balkondan kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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DİĞER ŞÜPHELİLER DE TUTUKLANDI
Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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