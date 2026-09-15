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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi! İlk temas kuruldu

        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi! İlk temas kuruldu

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına giden Trabzonspor, bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'in teknik direktörlüğünü üstlenen Thomas Reis için ilk teması kurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına gidildikten sonra Gençlerbirliği ve Tümosan Konyaspor maçlarına Hüseyin Çimşir ile çıkan Trabzonspor, teknik direktör arayışlarına hız verdi.

        Bordo-mavililer bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'in başında bulunan Thomas Reis için kulübü ve kendisiyle ilk teması kurdu.

        "TRABZONSPOR'UN FESİH BEDELİ ÖDEMESİ GEREKİYOR"

        Sıcak gelişmeye dair konuşan Hasan Tüncel, Trabzonspor'un fesih bedeli ödemesi gerektiğini ifade etti. Tüncel, "Trabzonspor, bir süredir Stefano Pioli ile görüşüyordu ancak belirli noktalarda anlaşma sağlayamadı. Bordo-mavililer, Thomas Reis ile temasa geçti ve görüşmelere başladı. Alman teknik adamla yapılan görüşmeler şu anda olumlu düzeyde ilerliyor. Trabzonspor, bugün sonuçlandırma adına hem Reis hem de kulübü Ludogorets ile tekrar temas kuracak. Trabzonspor'un Thomas Reis için fesih bedeli ödemesi gerekiyor. Eğer anlaşma tamamlanmazsa bordo-mavililer yerli adaylara dönebilir." şeklinde konuştu.

        53 yaşındaki çalıştırıcı Bulgaristan temsilcisinin başında bu sezon 11 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Daha önce Samsunspor'da yaklaşık 1.5 yıl görev alan Alman teknik adam, 72 maçta 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.

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        #thomas reis
        #Samsunspor
        #trabzonspor
        #Ludogorets
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