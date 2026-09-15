Asena Keskinci, 'Kızılcık Şerbeti'nde
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Asena Keskinci dahil oldu
Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:16 Güncelleme:
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna genç kuşağın yıldız oyuncularından Asena Keskinci dahil oldu.
Dizinin sürprizlerle dolu yeni sezonunda 'Kıvılcım'ın kızı 'Çimen' karakterine hayat veren Asena Keskinci’nin setten ilk kareleri basına yansıdı.
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu 'Kızılcık Şerbeti' çok konuşulacak yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!
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