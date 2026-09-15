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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da aracında kurşun yağmuruna tutulmuştu: Fırat Yavşan cinayetinde 9 tutuklama

        İstanbul'da aracında kurşun yağmuruna tutulmuştu: Fırat Yavşan cinayetinde 9 tutuklama

        İstanbul Çekmeköy'de aracında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen 26 yaşındaki Fırat Yavşan cinayeti çözüldü. Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saha çalışmaları ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak 10 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        İstanbul'da aracında kurşun yağmuruna tutulmuştu: Fırat Yavşan cinayetinde 9 tutuklama
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        İstanbul Çekmeköy’de aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 26 yaşındaki Fırat Yavşan cinayeti çözüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 10 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        ARACINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

        Kanlı saldırı, 8 Eylül günü Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi’nde meydana geldi. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 26 yaşındaki Fırat Yavşan’ın bulunduğu araca kimliği o sırada belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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        Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kurşunların hedefi olan Yavşan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CİNAYET BÜRO HAREKETE GEÇTİ

        Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde ve araç üzerinde delil çalışması yapılırken, saldırganların belirlenebilmesi için bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelemeye alındı.

        Ekipler, saldırganların olay yerine geliş ve kaçış güzergâhlarını ortaya çıkarmak için saha ve kamera çalışmalarını birlikte yürüttü.

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        TAKİP EDİP ÖLDÜRDÜLER

        Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edilerek yakalandı.

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Fatih Yavşan’ı takip edip silahlı saldırı gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

        9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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