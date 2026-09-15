2026 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar

PROMPTER'IN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Michael J. Fox, Parkinson hastalığıyla mücadele çalışmalarından dolayı onurlandırılarak, Emmy Ödülleri'nde sahneye çıktı ve Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'nü kabul etti. Oyuncu, vakfı kurmaya başladığı yıldan bu yana araştırmaları finanse etmek için üç milyar dolardan fazla bağış topladı.

Fox, Emmy Ödülleri sahnesinde muazzam bir alkış aldı ve Parkinson hastalığını ortadan kaldırmak için mücadeleye devam edeceğine söz verdi.

Ancak gecede Fox için zorlu bir an da yaşandı. Biri teleprompter'daki yazı tipi boyutunu yanlış ayarladığı için tekerlekli sandalyede oturan Fox, önceden hazırladığı konuşmasını yapmadan önce doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Vakfının önemli çalışmalarından bahsetti, şakalar yaparak konuşmasını eğlenceli hale getirmeye çalıştı.