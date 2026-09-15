2026 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri gecesinde pek çok dikkat çeken an yaşandı. İlginç kostüm seçimi, prompter hatası, sürpriz skeçler, duygusal anmalar ve rekorlar, 2026 Emmy Ödülleri'ne damga vurdu
"Televizyonun Oscar'ları" olarak adlandırılan Emmy Ödülleri, bu yıl 78'inci kez sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından belirlenen ödüllerin açıklandığı tören, Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlendi.
Sunuculuğunu Mariska Hargitay'ın üstlendiği ödül töreninde 'The Pitt', üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi ödülünü kazanırken, 'Hacks' dizisinin yıldızı Jean Smart da üst üste beşinci kez Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Matthew Rhys da aynı gece iki başrol oyuncusu ödülü kazanarak törene damga vuran isimler arasında yer aldı. 2026 Emmy Ödülleri'nde pek çok dikkat çekici an yaşandı.
CANLI EMMY HEYKELCİĞİ OLDU
Göz alıcı elbiseler ve smokinlerle dolu gecede, En İyi Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen 'Hacks' dizisinin yıldızı Megan Stalter, Emmy heykelciği şeklinde altın yaldızlı bir kıyafetle boy gösterdi.
Daha önce kırmızı halı görünümleriyle defalarca dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bu yılki ödül töreni için altın rengi vücut boyası yaptırdı ve melek kanatları taktı. Halıya çıkarken de ödül olarak verilen heykelcik tarafından taşınan devasa bir atom heykelini havaya kaldırdı.
"KAZANMAYACAĞIMDAN YÜZDE YÜZ EMİNDİM"
'The Diplomat' dizisi oyuncusu Allison Janney'nin adı Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olarak açıklandığında, kamera ünlü oyuncuya döndü ve Janney'nin ağzı açık, şaşkın ifadesinin uzun süre geçmediği görüldü.
Oyuncu, birkaç saniye daha öylece kaldıktan sonra, hâlâ şaşkın bir halde ayağa kalktı ve şok içinde ağzını kapattı.
Ödül törenine damgasını vuran tıp draması türündeki 'The Pitt' dizisi yıldızlarından birinin bu ödülü kazanması muhtemel görünüyordu.
Siyasi drama 'The Diplomat'ta ABD Başkanı Grace Penn'i canlandıran Allison Janney, sahne arkasında gazetecilere verdiği demeçte, 'The Pitt'in ne kadar büyük bir organizasyon haline geldiğini göz önünde bulundurarak, kendisinin ödülü kazanmasına çok şaşırdığını söyledi. Janney, "İşlerin benim istediğim gibi gideceğini hiç düşünmemiştim. Bu yüzden sadece heyecanlı ve rahattım. Çünkü kazanmayacağımdan yüzde yüz emindim" dedi.
PROMPTER'IN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Michael J. Fox, Parkinson hastalığıyla mücadele çalışmalarından dolayı onurlandırılarak, Emmy Ödülleri'nde sahneye çıktı ve Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'nü kabul etti. Oyuncu, vakfı kurmaya başladığı yıldan bu yana araştırmaları finanse etmek için üç milyar dolardan fazla bağış topladı.
Fox, Emmy Ödülleri sahnesinde muazzam bir alkış aldı ve Parkinson hastalığını ortadan kaldırmak için mücadeleye devam edeceğine söz verdi.
Ancak gecede Fox için zorlu bir an da yaşandı. Biri teleprompter'daki yazı tipi boyutunu yanlış ayarladığı için tekerlekli sandalyede oturan Fox, önceden hazırladığı konuşmasını yapmadan önce doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Vakfının önemli çalışmalarından bahsetti, şakalar yaparak konuşmasını eğlenceli hale getirmeye çalıştı.
TAYLOR SWIFT EMMY'DE
Sunucu Mariska Hargitay, ilk sunuculuk deneyiminde Taylor Swift, Jalen Brunson ve Broadway yıldızı Andrew Rannells gibi ünlüleri konuk etti.
Hargitay, müzikal bir performansla gösteriyi açtı, gecenin birçok programını ve yıldızını anarak "Televizyon ekranlarını seviyorum" diye şarkı söyledi. NBA yıldızı Jalen Brunson, Hargitay'ın New York Knicks basketbol takımına olan sevgisine bir gönderme olarak kısa bir rol aldı. Daha sonra, önceden kaydedilmiş bir skeçte, Hargitay ve 'Law & Order' dizisindeki rol arkadaşları, Taylor Swift'in Emmy Ödülleri'ne katılıp katılmayacağı gizemini çözmeye çalıştılar. Ardından Swift, davayı çözmeye çalışan bir karakter olarak ortaya çıktı ve izleyicileri adaylar, Swift'in albümü ve kişisel hayatı hakkında bilgilendirdi.
Swift'in skeçte canlandırdığı karakteri, alaycı bir şekilde, "Taylor Swift bu gece törene neden gelsin ki? Muhtemelen evde oturup televizyon dizisi karakterlerinin adını verdiği kedileriyle oynayacak" dedi.
REKOR KIRDI
'Hacks' dizisinin yıldızı Jean Smart üst üste beşinci kez Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Böylece Smart, bir dizinin her sezonu için Emmy Ödülü kazanan ilk kadın oyuncu oldu.
Smart, beşinci kez ödülü almaya çıktığında, "Ne muhteşem bir yolculuk oldu bu" ifadesini kullandı.
TARİHE GEÇTİ
Matthew Rhys, 'Widow’s Bay' ile Komedi dalında, 'The Beast in Me' ile de Mini Dizi veya Televizyon Filmi dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Böylece aynı ödül yılında iki farklı başrol oyunculuğu kategorisini kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Daha önce 'The Americans'taki performansıyla Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan Rhys, kariyeri boyunca üç ayrı türde başrol oyunculuğu ödülüne ulaşan ilk isim oldu.
CATHERINE O'HARA'YI ANDILAR
Macaulay Culkin, Annie Murphy ve Dan Levy, 30 Ocak'ta hayatını kaybeden Catherine O'Hara'ya sahnede saygı duruşu sergiledi. Oyuncunun eski rol arkadaşlarının her biri onunla ilgili anılarını paylaştı.
'Evde Tek Başına' filminin yıldızı Culkin, “O benim annemdi. O bizim annemizdi. Dolayısıyla, hepimizin annesiydi” ifadesini kullandı.