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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı

        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı

        Microsoft Kurucusu Bill Gates, yapay zekanın toplumda yaratacağı değişimlere dünyadaki hiçbir hükümetin yeterince hazır olmadığını söyledi. Gates, yapay zekanın istihdam, güvenlik ve insanlarda bağımlılık oluşturması konusunda riskler barındırdığını belirtirken, doğru yönetilmesi halinde özellikle sağlık, eğitim ve tarım alanlarında yoksul ülkeler için büyük fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı

        Microsoft Kurucusu milyarder Bill Gates, Reuters'a verdiği röportajda yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

        Daha önce yapay zekanın potansiyeline ilişkin iyimser açıklamalarıyla öne çıkan Gates, son dönemde teknolojiye ilişkin görüşlerini değiştirdiğini ve ortaya çıkabilecek riskler konusunda daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

        Gates, "Dünyadaki hiçbir hükümetin bu konuda olması gerektiği kadar derinlemesine çalıştığını düşünmüyorum" dedi.

        Gates, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerinin yanı sıra saldırılar ve yapay zeka destekli dijital arkadaşlara bağımlılık gibi riskler taşıdığına dikkat çekti.

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        "HÜKÜMETLER ÇOK GERİDE"

        Gates, yapay zekanın ortaya çıkaracağı dönüşüm konusunda hükümetlerin hazırlıklarının yetersiz kaldığını belirterek, "Hükümetler bu konuda çok geride" ifadelerini kullandı.

        Microsoft'un Kurucusu, yapay zekanın küresel ölçekte doğru şekilde yönetilmesi ve teknolojinin eşit biçimde erişilebilir olması halinde dünyanın en yoksul kesimlerine önemli faydalar sağlayabileceğini söyledi.

        Gates, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle yapay zekaya ilişkin endişeleri hakkında görüştüğünü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de yıl sonunda görüşmeyi hedeflediğini aktardı.

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        VAKIF 1 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

        Bill Gates'in adını taşıyan vakıf, yapay zekaya erişimin genişletilmesi amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde en az 1 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı.

        Söz konusu kaynak, vakfın daha önce açıkladığı yıllık 9 milyar dolarlık harcama planının bir parçası olacak.

        Kaynakların eğitim, sağlık ve tarım alanlarında faaliyet gösteren ortaklara aktarılması planlanıyor. Vakıf ayrıca yapay zekanın temelini oluşturan veri altyapısının geliştirilmesine ve büyük dil modellerinin dünyada konuşulan tüm dillerde kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

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        "SAĞLIKTA POTANSİYELİ ABARTMAK ZOR"

        Gates, yapay zekanın özellikle sağlık alanındaki potansiyeline dikkat çekti.

        "Sağlık için potansiyelini abartmak zor" diyen Gates, yapay zekanın sahada çalışan sağlık görevlilerine destek olmaktan yeni ilaç ve aşıların keşfine kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip olabileceğini belirtti.

        Gates, bununla birlikte hükümetlerin yapay zekanın yol açabileceği sorunların önüne geçebilmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        Yapay zekanın ortaya çıkışını bir felaket filmindeki senaryoya benzeten Gates, "Bazı uzaylıların geldiği ve bir şekilde ABD'nin, Çin'in ve herkesin sorunu çözmek için bir araya geldiği türlü filmler var. Yapay zeka da biraz böyle bir uzaylı zekası gibi. Burada ve bu filmlerde gösterildiği gibi hareket etsek iyi olur" ifadelerini kullandı.

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        EPSTEIN AÇIKLAMASI

        Gates, röportajda Jeffrey Epstein ile ilişkisine yönelik tartışmalara da değindi.

        Haziran ayında ABD Kongresi'nde Epstein ile ilişkisi hakkında ifade veren Gates, daha önce de bu ilişkisinden pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Gates, herhangi bir suçla itham edilmiyor.

        Gates, Epstein'ın küresel sağlık projelerine bağış yapmasını umduğunu ancak finansçının daha sonra evlilik dışı ilişkileri üzerinden kendisine şantaj yapmaya çalıştığını söyledi.

        Gates, yaşananların kendisi veya vakıf açısından önemli bir itibar kaybına yol açmadığını belirtti.

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        "Devlet liderlerine erişim veya gazetecilerin benimle röportaj yapmaya istekli olması açısından herhangi bir azalma görmüyorum" diyen Gates, vakfın çocuk ölümlerini azaltmak ve sıtmayı sona erdirmek için sahip olduğu uzmanlığa yönelik ilgide de "en ufak bir azalma" olmadığını ifade etti.

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        #bill gates
        #Yapay Zeka
        #Gates Vakfı
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