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        Haberler Dünya Ortadoğu Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı

        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı

        Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'daki 3 kente insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 13 kişi yaralandı, 7 ev hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 06:38 Güncelleme:
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        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.

        Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetti.

        Tuğgeneral Maliki, Koalisyon Güçleri'nin Husileri caydırmak ve düşmanca saldırılarıyla mücadele etmek için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.

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        6 BÖLGE İÇİN ACİL DURUM UYARISI YAPILDI

        AA'nın haberine göre Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin 6 noktasında muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

        Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

        Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

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        Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesindeki tehlikenin sona erdiği belirtildi.

        Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

        Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

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        #suudi arabistan
        #haberler
        #YEMEN
        #Husiler
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