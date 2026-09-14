Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle sohbet etti ve merak edilen sorulara yanıt verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bandırma vapuru ile başlayıp TCG Anodulu ile devam eden bu rota Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin nişanesidir. Bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın kriz, savaş, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pekçok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanısıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki, hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.

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"DAVA ÖYLE GÜNÜBİRLİK GELİP GEÇİCİ HEVESLERE DEĞİL ASIRLARI KUŞATAN GÜÇLÜ BİR MEFKUREYE DAYANMALIDIR"

Gençlik bir devam ve beka halkasıdır. Geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağıdır. Biz hep şuna inandık; gençliğin herşeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır. Bu dava öyle günübirlik gelip geçici heveslere değil asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle 'Bu dava irfanımızı yeniden fethetmek, dava ecdadın tefekkür özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne, yani görme anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır"

Biz de şahsen hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik. Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın bir irade meselesidir. Böyle dedik ve bunun da gereğini yaptık? Ne yaptık? Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtık. Özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür sanat ve sivil topluma gençlere her türlü desteği sağladık. Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz, bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz, diyerek her fırsatta sizlerin yanında olduk.

"TÜM GAYEMİfE BU KÖTÜ GÜNLERİN BİR DAHA YAŞANMAMISIDIR"

Bu milletin evlatlarını geçmişte sağcı-solcu, ilerici-gerici, alevi-sünni diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar. Dün 12 Eylül darbesinin 46. yıldönümüydü. O karanlık günlerde gençler işkence gördüler. Samsunlu gençler de vardı bu işkence görenlerin içinde. İdam sephalarında infaz edildiler, yüzbinlerce gencin hayatı zinden edildi, geleceği ellerinden alındı. Anneler, babalar gözü gibi bakıp, büyüttükleri kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdi. Bizim tüm gayemiz işte bu kötü günlerin bir daha yaşanmamısıdır. O yüzden gençlerimizle sık sık biraraya geliyor, istişare ediyoruz. Sizlerin fikirleri, talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi güncelliyoruz. Aralık'ta Gençlik Buluşmaları Kampüs programında 81 ilimiz 207 üniversitemizden gelen gençlerimizle İstanbul'da buluşmuştuk. Mayıs ayında 100 bini aşkın gencimizle bir gençlik şöleninde Kocaeli'nde bir araya geldik.

Şimdi de Sakarya Meydan muhaberesinin 105. yıldönümünde sizlerle beraberiz. Tabii gençleri sömürülecek oy deposu olarak görenler, şahsi ikballeri için gençleri aparat olarak kullananlar bundan rahatsızlık duyuyorlar. Varsın olsunlar, biz onlara hiçbir zaman aldırmadık, bundan sonra da aldırmayacağız. Gençlerle yoldaşlık etmeye, kardeşlik etmeye devam edeceğiz.

SORULAR VE CEVAPLAR

Güneydoğu, Doğu, bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün otlaklarda ellerindeki küçükbaş, büyükbaş, bunları otlatabiliyorlar. Bunları otlatırken de huzur içindeler. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok. Şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.

"ATTIĞIMIZ ADIM İŞTE BU ÜÇ ÜLKE BİR ARAYA GELSİN VE ATTIĞIMIZ BU ADIMLA İNŞALLAH İSLAM DÜNYASINA BURADAN BİR SİNYAL VERELİM"

Yıllardır 'dünya beşten büyüktür' dedik. Demeye de devam ediyoruz. Bununla da kalmadık. Bir şey daha söyledik; daha adil bir dünya mümkün. Bütün mesele bu. Daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? İşte şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil. Bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler neler? İslam dünyası. Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok.

Unutmayın; biz Riyad'daki Mekke'deki savunma paktıyla ilgili niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız.

Bir sağdan bir soldan demek suretiyle maalesef darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini bu şekilde yediler. O gençlerden ne yazık ki, niceleri öldürüldü. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik. Ama ne yazık ki bunları gördük ve yaşadık. Temennimiz odur ki, bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın. Bir sağdan bir soldan gençler öldürülmesin. Hiç böyle bir şeye fırsat verilmesin. Herkes dimdik yoluna devam etsin. Ve eserleriyle inşallah gençler ortaya koydukları bütün varlıklarıyla geleceğin Türkiyesini onlar hazırlasınlar ve onlarla da biz iftihar edelim.

"BM CAMİASI İÇERİSİNDE DE BİZİM SIFIR ATIK KONUSUNDAKİ ADIMIMIZ BAYAĞI YER TUTMUŞ OLDU"

Makine Kimya'nın ürünleriyle ortaya çıktık. Makine Kimya'nın ürünleriyle bütün gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Mâlum; eşşek olur kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Güzel oldu. Memnun oldular, mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk ve liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Şimdi Cop31 inşallah Antalya'da bunu gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları yapılıyor. Burada Guetterres BM Genel Sekreterliği ile eşimin görüşmeleri olmuştu. Onların da destekleriyle bu süreci yürüttük, işlettik. Ama iyi bir konuma da hamdolsun geldik. Bundan sonraki süreçte inşallah BM camiası içerisinde de bizim Sıfır Atık konusundaki adımımız bayağı yer tutmuş oldu. İnşallah Antalya bu işte zirve yapılan yer olacak.

Bu dizide gerçekten 15'lik bir dizi ve bu dizinin tamamını eger genç arkadaşlarım izlediyseler almaları gereken ne varsa bunu oradan zaten kaptılar. Gerçekten dizideki aktörlerine varıncaya kadar iyi bir seçim yapıldı. Bu seçimle de sonuna kadar iyi bir hazırlık olmuş. Bu hazırlık gerçekten son ana kadar başarılıydı ve bu başarıyı da yakalama izleme fırsatını bizler de bulmaya gayret ettik. Kararlı bir şekilde yapıp da geriye bıraktığımız Allah'a hamdolsun herhangi bir şey kalmadı. Çok çok önemli olan bir şey, o da şu; çok güçlü bir gençlik inşa ettik. Bu gençliğimiz konuşmamda da ifade ettiğim gibi 30 yaşı 18 yaşa indirdik. Yeni bir gençliği inşa ve ihya ettik. Eskiden İstanbul'dan gemiyle biz tabii memleketimiz Rize'ye giderdik. O zaman tabii yolculuk öyle kısa değil. Samsun önemli güzergahlardan duruş limanımızdı. Samsun'un da bir meşhur bir tadı vardı. O da Samsun'un dondurmasıydı. Burada dururduk, o dondurma gelirdi. Torunlar ikna edilmekten öte sevilir. Hem de öyle sevilir ki. Rabbim inşallah sizleri de torun torba sahibi yapsın. 10 tane torunum var ve ayrı bir mutluluk.