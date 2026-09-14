İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yorumu: Daha fazla bir cevap vermeyeceğim!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 3 puanı hak ettiklerini ancak maçı kazanamadıklarını söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında stadyumun zemininin çok kötü olduğunu, oyuncuların ısınma sonrası durumu şikayet ettiğini anlattı.

"GAZİANTEP ŞEHRİNE YAKIŞMAYAN BİR ZEMİN VARDI"

Kartal, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Oyuncularım sahanın kötü olduğunu söyledi. Oyun disiplininden kopmadan maçını kazanmak için elimizden geleni yaptık. Özellikle ikinci yarı iyi oynadık. Net pozisyonlarımız vardı, direkten dönen toplarımız vardı. Hedefimiz 3 puandı ama alamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Topa sahip olmanın ölçü olduğunu düşünmüyorum. Bu akşam özellikle ikinci yarı çok ürettik. Sadece 1 gol atıp 3 puan alamadık. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre ve daha iyi zeminlerde oynuyoruz. Ligde ise kötü zeminler ve kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz. Orada ayrı burada ayrı yok. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu akşam maçı kazanacak golü bir türlü atamadık" ifadelerini kullandı.

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PUAN FARKI VE HAKEM YORUMU

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı bir performans sergilemesine ilişkin soru üzerine ise Kartal, şöyle konuştu:

"Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şu an 8 puan farkı var. Ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi... Daha fazla bir cevap veremeyeceğim."