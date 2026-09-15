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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu

        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde, iş yerinin sahibi olan 37 yaşındaki Ergün Güngör asılı olarak, çocukları olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Hatice ve 6 yaşındaki Hüseyin Güngör ise yataklarında hareketsiz halde bulundu. Baba ve 2 çocuğunun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu

        Muğla'da kan donduran olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        İKİ ÇOCUK YATAĞINDA HAREKETSİZDİ

        DHA ve İHA'daki habere göre İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi Ergün Güngör (37) asılı halde bulundu.

        İş yerinde bulunan Güngör'ün çocukları olduğu belirtilen Hatice (10) ve Hüseyin Güngör (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu.

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        ÜÇÜNÜN DE ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayın ardından durum Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlatılırken, baba ve iki çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Muğla
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