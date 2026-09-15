Muğla'da kan donduran olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İKİ ÇOCUK YATAĞINDA HAREKETSİZDİ

DHA ve İHA'daki habere göre İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi Ergün Güngör (37) asılı halde bulundu.

İş yerinde bulunan Güngör'ün çocukları olduğu belirtilen Hatice (10) ve Hüseyin Güngör (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu.

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ÜÇÜNÜN DE ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından durum Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlatılırken, baba ve iki çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.