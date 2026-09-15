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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büşra bebek aramasında 5'inci gün: Gözaltı sayısı yükseldi, annenin gösterdiği arazide henüz iz yok

        Büşra bebek aramasında 5'inci gün: Gözaltı sayısı yükseldi, annenin gösterdiği arazide henüz iz yok

        Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Anne Elif Balıkçı'nın bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığı yönündeki ifadesi üzerine bölgede aramalar yoğunlaştırılırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Valilik, bebeğin öldürülmüş, kaçırılmış veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği ihtimallerinin değerlendirildiğini açıkladı. Büşra'nın diğer 4 kardeşi ise devlet korumasına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 13:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Büşra bebek aramasında 5'inci gün

        Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10’a çıkarken, dün annesi Elif Balıkçı’nın, ‘Kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı’ yönündeki ifadesi üzerine bölgede yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor.

        DHA'daki habere göre; Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda, 11 aylık kızları Büşra’nın kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

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        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Dün ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, bebeğin kendisi gibi gözaltında bulunan babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp kırsal araziye bırakıldığını iddia etti.

        Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

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        ARAZİDE İZ BULUNAMADI

        İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, arama faaliyetleri annenin işaret ettiği taşlık bölgeye kaydırıldı. Jandarma asayiş, komando timleri ve AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında, yapay zeka destekli dronlar ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği aramalardan henüz sonuç alınamadı.

        Kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor. Olaya ilişkin suçlamaları reddeden baba Yusuf Balıkçı ve diğer şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri de sürerken, ailenin diğer 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

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        GÖZALTI SAYISI ARTTI

        Elif Balıkçı’nın ifadesi sonrası 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Gözaltındaki Yusuf Balıkçı, Elif Balıkçı, K.D., M.D. M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin sorgu işlemleri sonrası gün içinde Divriği Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Öte yandan Valilik konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayın ihbarı üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile derhal soruşturma başlatılmış olup, bebeği arama çalışmaları da ilk andan itibaren titizlikle sürdürülmektedir.

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        Olayla ilgili yürütülen adli tahkikat kapsamında, aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma kapsamı genişletilmiş; bebeğin öldürülmüş, kaçırılmış veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği yönündeki ihtimaller de dahil olmak üzere tüm olasılıklar çok yönlü olarak değerlendirilmektedir.

        Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış olup adli süreçleri devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ailede bulunan 2017, 2018, 2021 ve 2023 doğumlu olmak üzere 2 kız ve 2 erkek çocuk devlet koruması altına alınmıştır.

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        Bu nedenle soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adli sürecin selameti açısından, yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar dışında kamuoyunda yer alan bilgi ve değerlendirmelere itibar edilmemesi önem arz etmekte olup soruşturma, tüm ihtimaller değerlendirilerek çok yönlü ve titiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

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