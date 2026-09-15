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        Galatasaray'da Okan Buruk nefes aldı!

        Sezona kadro derinliği hedefiyle başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yüzü gülüyor...

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Sezon başında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen ile ilk 11'e doğrudan aday 12 oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin ardından daha alternatifli bir kadroya dönüştü.

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        Yaz transfer döneminde kadroya katılan Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve Lesley Ugochukwu ile birlikte doğrudan ilk 11’e aday oyuncu sayısı 15’i aştı.

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        Okan Buruk’un dile getirdiği iki ilk 11'li kadroya yaklaşılması yoğun maç temposu öncesinde teknik heyete derin bir nefes aldırdı.

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        Sarı-kırmızılı ekibe katılan yeni isimlerin sergilediği performans ve uyum süreci camiada beklentiyi yükseltiyor...

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        DENİZ GÜL GÜVEN VERDİ

        Victor Osimhen’in yokluğunda forvet hattı için endişelenen taraftarların yüreğine Deniz Gül su serpti.

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        Kocaelispor mücadelesine ilk 11’de başlayan genç santrfor, sergilediği istekli futbol, direkten dönen topu ve hücum hattındaki hareketliliğiyle geçer not aldı.

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        BATRAKOV SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRİYOR

        Kadroya katıldığı günden itibaren oyuna girdiği dakikalarda oyuna yaptığı katkıyla dikkat çeken genç yıldız Aleksey Batrakov, rotasyonun en güçlü kozlarından biri haline geldi.

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        RAFAEL LEAO HEYECANI

        Henüz tam olarak fiziksel hazır seviyesine ulaşamamış olsa da dünya yıldızı Rafael Leão’nun sahada varlığı dahi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

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        UGOCHUKWU ISINIYOR

        Orta sahadaki fiziki üstünlüğü ve alan kapatma becerisiyle öne çıkan Lesley Ugochukwu, her geçen gün takıma daha fazla adapte olarak ilk 11’i zorlamaya başladı.

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        Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig kulvarında yoğun bir fikstüre giren Galatasaray’da forma rekabetinin tavan yapması, teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendiriyor.

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        #süper lig
        #galatasaray
        #Okan Buruk
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