İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteri ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 15 Eylül 2026 - 14:15 Güncelleme:
İstanbul'da olay, Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi.
MÜŞTERİ VE İŞ YERİ SAHİBİ TARTIŞTI
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
SİLAHLA ATEŞ AÇILDI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Silahla açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
KAVGANIN NEDENİ ALACAK İDDİASI
Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ