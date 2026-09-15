Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var

        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var

        İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteri ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 14:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var

        İstanbul'da olay, Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi.

        MÜŞTERİ VE İŞ YERİ SAHİBİ TARTIŞTI

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        SİLAHLA ATEŞ AÇILDI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

        Silahla açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

        KAVGANIN NEDENİ ALACAK İDDİASI

        Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Fatih
        #döviz bürosunda kavga
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Altın ve gümüşü solladı
        Altın ve gümüşü solladı
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu
        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?
        "Problem büyük!"
        "Problem büyük!"
        Büşra bebek aramasında 5'inci gün
        Büşra bebek aramasında 5'inci gün
        Galatasaray'da Osimhen seferberliği!
        Galatasaray'da Osimhen seferberliği!
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Damga vuran anlar
        Damga vuran anlar
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı