Brad Pitt ve Ines de Ramon'un tenis maçında samimi anları
Brad Pitt ve mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon, 2026 ABD Açık Tenis Erkekler Tekler Finali'ni seyrederken, birbirlerine yakınlık gösterdikleri anlarda objektiflere yansıdı
Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, 2026 ABD Açık Tenis Turnuvası'nı yan yana takip etti.
Çift, New York'un Queens bölgesinde USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen tenis turnuvasının Erkekler Tekler Finali'ni izledi.
Tribünde enerjik bir görüntü veren ikili, kıyafet seçimiyle de dikkat çekti. 62 yaşındaki Pitt tamamen lacivert kıyafetini ters taktığı şapkayla tamamlarken, 33 yaşındaki Ramon ise kot pantolonla kombinlediği çiçek desenli, dekolteli bir bluzu tercih etmişti.
ABD'li Ben Shelton ile Alman Alexander Zverev'in karşılaşmasını izleyen Pitt ve Ramon ikilisi, zaman zaman birbirleriyle sohbet edip gülüşürken objektife yansıdı.
Birbirlerine yakın görüntü vermekten çekinmeyen çift, karşılıklı öpücükler verdikleri anlarda kayda alındı.
Hollywood'un gözde çifti, bir gün önce de Kadınlar Tekler Finali'ni birlikte seyretmişti.
Pitt ve Ramon, Kasım 2022'den beri birliktelik yaşıyor.
Bu yazın başlarında düzenlenen 2026 Dünya Kupası ve Temmuz 2024'teki 2024 Britanya Grand Prix'si gibi birçok spor etkinliğine birlikte katıldılar.
Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde çift olarak ilk kez kırmızı halıda boy gösteren ikili, Temmuz başında Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe de birlikte gitti.
Pitt, altı çocuğunun annesi Anjelina Jolie ile 2016'da ayrılıp 2019'da resmi olarak boşanmasının ardından, Ramon ile mutluluğu yakaladı. Bu mutluluk, Oscar'lı oyuncunun giyim tarzına da yansıdı.
Pitt, Ramon ile birlikteliğinden bu yana, daha genç ve enerjik bir giyim tarzını tercih etmesiyle dikkat çekiyor.