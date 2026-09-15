Brad Pitt ve Ines de Ramon'un tenis maçında samimi anları

Bu yazın başlarında düzenlenen 2026 Dünya Kupası ve Temmuz 2024'teki 2024 Britanya Grand Prix'si gibi birçok spor etkinliğine birlikte katıldılar.

Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde çift olarak ilk kez kırmızı halıda boy gösteren ikili, Temmuz başında Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe de birlikte gitti.