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        Haberler Gündem 3. Sayfa Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi

        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi

        İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 206 milyon TL olduğu değerlendirilen 51 kilo 500 gram kokain ele geçirilmesi ile ilgili aranan şüphelilerden biri daha yakalandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayla ilgili toplam gözaltı sayısı 3 olurken, pilot kıyafetiyle havalimanından kaçan bir şüpheli ise aranıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi

        İstanbul Havalimanı'nda, 13 Eylül günü Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Antonio Vıana Florez isimli kişiyi şüphe üzerine durduran Gümrük Muhafaza Memurları, bagajında yapılan incelemede 23 paket içerisinde toplam brüt ağırlığı 26 kilo 340 gram olan kokain tespit etmişti.

        İKİ ŞÜPHELİ KAÇTI

        Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen gümrük ekipleri, şüpheliyle bağlantılı olan Andres Felipe Hıncapıe Arango ve pilot kıyafeti giydiği tespit edilen Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli zanlıların havalimanından çıktığını belirlemişti.

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        OTELDE VALİZİ TESLİM ETMİŞ

        Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaların devamında Andres Felipe Hıncapıe Arango'nun bir otelde Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga ile buluştuğunu ve valizi teslim ettiği belirlendi.

        51 KİLO 500 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

        Bunun üzerine Roberto Carlos Serrano Astorga isimli kişi otelde gözaltına alındı. Valizde yapılan aramada 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu madde kokain ele geçirildi. Yakalanan toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucu maddelerin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 Milyon TL olduğu öğrenildi.

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        Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

        PİLOT KIYAFETLİ KAÇAKÇI ARANIYOR

        Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Andres Felipe Hıncapıe Arango isimli zanlı da gözaltına alındı. Ekiplerin, pilot kıyafeti ile havalimanından çıkan zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

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