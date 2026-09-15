Türkiye’de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu
Boğaziçi Enstitüsü'nün araştırmasına göre Türkiye'de en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Bazı mesleklerde aylık gelir 450 bin TL'ye yaklaşırken, yüksek kazanç sağlayan meslekler arasında sağlık, finans, bilişim ve havacılık alanları öne çıkıyor. İşte 2026'da Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri...
Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:31 Güncelleme:
1
10. Petrol mühendisliği: 190.000 TL
2
9. Mali müşavirlik: 200.000 TL
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8. Yönetim danışmanlığı: 210.000 TL
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7. Doktorluk: 230.000 TL
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6. Eczacılık: 242.000 TL
6
5. Avukatlık: 264.000 TL
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4. Sigorta uzmanlığı: 270.000 TL
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3. Yazılım mühendisliği: 348.000 TL
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2. Pilotluk: 350.000 TL