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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye’de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu

        Türkiye’de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu

        Boğaziçi Enstitüsü'nün araştırmasına göre Türkiye'de en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Bazı mesleklerde aylık gelir 450 bin TL'ye yaklaşırken, yüksek kazanç sağlayan meslekler arasında sağlık, finans, bilişim ve havacılık alanları öne çıkıyor. İşte 2026'da Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        10. Petrol mühendisliği: 190.000 TL

        2

        9. Mali müşavirlik: 200.000 TL

        3

        8. Yönetim danışmanlığı: 210.000 TL

        4

        7. Doktorluk: 230.000 TL

        5

        6. Eczacılık: 242.000 TL

        6

        5. Avukatlık: 264.000 TL

        7

        4. Sigorta uzmanlığı: 270.000 TL

        8

        3. Yazılım mühendisliği: 348.000 TL

        9

        2. Pilotluk: 350.000 TL

        10

        1. Noterlik: 456.000 TL

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        #MAAŞ
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