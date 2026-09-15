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        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına giden Trabzonspor, bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'in teknik direktörlüğünü üstlenen Thomas Reis ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına gidildikten sonra Gençlerbirliği ve Tümosan Konyaspor maçlarına Hüseyin Çimşir ile çıkan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.

        TRABZON'A GELİYOR

        Bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve kırmızı-beyazlıları Avrupa kupalarına taşıyan Alman teknik adam, son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştırıyordu. Thomas Reis’i taşıyan uçak saat 18.00’de Trabzon’a hareket etti.

        "TRABZONSPOR, FESİH BEDELİ ÖDEYECEK"

        Konuyla ilgili son gelişmeleri gazeteci Hasan Tüncel aktardı. Tüncel, "Karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından Thomas Reis ile prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonspor, Thomas Reis için Ludogorets'e bir fesih bedeli ödeyecek. Thomas Reis için Trabzonspor Kulübü'nün özel uçağı hareket etti ve Bulgaristan'ın Varna kentine gidiyor. Bordo-mavililer, Thomas Reis'i alıp Trabzon'a getirecek. Galatasaray maçında da takımın başında Thomas Reis olacak. Alman teknik adam ile 1+1 yıllık bir kontrat imzalanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

        LUDOGORETS İLE 11 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

        53 yaşındaki çalıştırıcı Bulgaristan temsilcisinin başında bu sezon 11 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Daha önce Samsunspor'da yaklaşık 1.5 yıl görev alan Alman teknik adam, 72 maçta 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.

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        #thomas reis
        #Samsunspor
        #trabzonspor
        #Ludogorets
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