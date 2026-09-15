Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta geride kalırken, Galatasaray zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Beşiktaş ve Amed SF izlerken; Trabzonspor ve Fenerbahçe ise puan kayıplarıyla kapattı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 5 hafta geride kaldı. 13 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Beşiktaş ise 12 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanla 3. sırada konumlandı.
Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor 7 puanla 9, Fenerbahçe ise yine 7 puanla 11. sırada yer aldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- EYÜPSPOR: 17 PUAN
17- GÖZTEPE: 35 PUAN
16- ERZURUMSPOR FK: 37 PUAN
15- GAZİANTEP FK: 37 PUAN
14- ALANYASPOR: 39 PUAN
13- GENÇLERBİRLİĞİ: 39 PUAN
12- KONYASPOR: 40 PUAN
11- SAMSUNSPOR: 42 PUAN
10- KOCAELİSPOR: 42 PUAN
9- ÇAYKUR RİZESPOR: 43 PUAN
8- AMED SF: 43 PUAN
7- BAŞAKŞEHİR: 46 PUAN
6- KASIMPAŞA: 47 PUAN
5- ÇORUM FK: 49 PUAN
4- TRABZONSPOR: 60 PUAN
Şampiyonluk şansı: %1.4
Geçen hafta: %2.7
3- BEŞİKTAŞ: 74 PUAN
Şampiyonluk şansı: %18.9
Geçen hafta: %15.9
2- FENERBAHÇE: 75 PUAN
Şampiyonluk şansı: %18.2
Geçen hafta: %26.4