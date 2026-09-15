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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta geride kalırken, Galatasaray zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Beşiktaş ve Amed SF izlerken; Trabzonspor ve Fenerbahçe ise puan kayıplarıyla kapattı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 5 hafta geride kaldı. 13 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Beşiktaş ise 12 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor 7 puanla 9, Fenerbahçe ise yine 7 puanla 11. sırada yer aldı.

        3

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.

        4

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        5

        18- EYÜPSPOR: 17 PUAN

        6

        17- GÖZTEPE: 35 PUAN

        7

        16- ERZURUMSPOR FK: 37 PUAN

        8

        15- GAZİANTEP FK: 37 PUAN

        9

        14- ALANYASPOR: 39 PUAN

        10

        13- GENÇLERBİRLİĞİ: 39 PUAN

        11

        12- KONYASPOR: 40 PUAN

        12

        11- SAMSUNSPOR: 42 PUAN

        13

        10- KOCAELİSPOR: 42 PUAN

        14

        9- ÇAYKUR RİZESPOR: 43 PUAN

        15

        8- AMED SF: 43 PUAN

        16

        7- BAŞAKŞEHİR: 46 PUAN

        17

        6- KASIMPAŞA: 47 PUAN

        18

        5- ÇORUM FK: 49 PUAN

        19

        4- TRABZONSPOR: 60 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %1.4
        Geçen hafta: %2.7

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 74 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %18.9
        Geçen hafta: %15.9

        21

        2- FENERBAHÇE: 75 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %18.2
        Geçen hafta: %26.4

        22

        1- GALATASARAY: 82 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %61
        Geçen hafta: %54.6

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