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        Haberler Gündem Politika Yeni yasama döneminde Meclis takvimi: Türk Kızılay'ına ve tütüne yönelik düzenleme, 13. Yargı Paketi gündemde

        Yeni yasama döneminde Meclis takvimi: Türk Kızılay'ına ve tütüne yönelik düzenleme, 13. Yargı Paketi gündemde

        Yeni yasama döneminde Meclis'in gündemi yoğun olacak. Genel Kurul'da önce Türk Kızılay'ına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Nafakaya düzenlemesi ve sigaraya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'e sunulacak. Kanun tekliflerinin detayları neler? Yeni yasama döneminde hangi düzenlemeler hayata geçecek? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Yeni yasama döneminde Meclis takvimi
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        TBMM’de 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başlamış olacak.

        TÜRK KIZILAY'INA 9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

        Genel Kurul'da ilk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlar ile savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak.

        AFET BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN KIZILAY PERSONELİNE TAZMİNAT

        Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek.

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        NAFAKA DÜZENLEMESİ: EVLİLİK SÜRESİNİN YARISI KADAR NAFAKA ÖDENECEK

        Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. Yargı Paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek.

        Mahkeme, çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlara daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet; ayrıca davalarda görülecek.

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        HASTANE VE OKUL ÇEVRESİNDE SİGARA İÇİLEMEYECEK

        13. Yargı Paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'e sunulacak.

        Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

        Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile yapılması da gündemde.

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