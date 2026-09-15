Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ve Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin bulunduğu 5 kişilik güçlü bir yatırımcı grubu, Al Nassr'ı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) satın almak için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Ronaldo ve Cardinale'ye iş dünyasının önemli isimlerinden Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri'nin de eşlik edeceği ortaya çıktı.

KİŞİ BAŞI 100 MİLYON DOLAR

Spor analisti Nawaf_STATS tarafından duyurulan ve çeşitli İtalyan basın kuruluşlarının da yer verdiği habere göre satın alma operasyonu için oldukça büyük bir finansman planı hazırlandı. Konsorsiyumda bulunan beş yatırımcının tamamı 100'er milyon dolarlık sermaye koyacak. Al Nassr'ın satın alımının 500 milyon doları bulması bekleniyor.

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HEM FUTBOLCU HEM DE KULÜP SAHİBİ

Satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Cristiano Ronaldo hem kulübün sahibi olacak hem de futbolcu olacak.

KRİTİK 48 SAAT

Gelecek 48 saat içerisinde Al Nassr'ı satın almak isteyen konsorsiyum ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun üst düzey yöneticileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu zirvenin satın alma operasyonunun kaderini belirlemesi bekleniyor.