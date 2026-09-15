Galatasaray'ın inanılmaz dominasyonu: 91 haftanın 85'inde lider!

Süper Lig’e tam anlamıyla ambargo koyan Galatasaray, kırılması güç bir dominasyona imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan son 91 haftanın 85’inde puan cetvelinin en üst sırasına kurulmayı başardı.

Galatasaray'ın zirveden uzak kaldığı yalnızca 6 haftalık dilimde liderlik koltuğu Beşiktaş (3 hafta), Konyaspor, Amed SK ve Gençlerbirliği arasında paylaşıldı.

Ezeli rakip Fenerbahçe ise Şubat 2024’ten bu yana 1 numaradaki yerini kalıcı kılamadı.

Süper Lig'deki üst üste dört şampiyonluğa rağmen zaman zaman eleştirilerin odağında kalan Okan Buruk, konuya ilişkin olarak Kocaelispor maçının ardından soruyu yanıtlamış ve "Motivasyonumu nasıl sağlıyorum? Puan tablosuna bakıyorum motive oluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Okan Buruk’un saha sonuçlarıyla ortaya koyduğu bu ezici üstünlük istatistiklerle de tescillenmiş durumda.

149 MAÇIN 137'SİNDE YENİLGİSİZ

Galatasaray ile 5. şampiyonluğunu kovalayan tecrübeli hoca, çıktığı 149 lig sınavında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve yalnızca 12 mağlubiyet alarak inanılmaz bir ivme yakaladı.

FATİH TERİM'İ GERİDE BIRAKTI

Sarı-kırmızılı kulübün efsane ismi Fatih Terim ilk 150 maçında %69 galibiyet oranında kalırken, Buruk %80’lik galibiyet yüzdesiyle "boynuz kulağı geçti" dedirtti.

ZİRVENİN PUAN ORTALAMASI REKORTMENİ

Süper Lig’de en az 100 maça çıkan teknik adamlar arasında 2.55 puan ortalaması yakalayan Okan Buruk, Christoph Daum (2.28) ve Gordon Milne (2.20) gibi isimleri geride bırakarak açık ara en başarılı teknik direktör konumunda.