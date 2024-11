Kıyametin kopacağına inanan bir grup insan izole edilmiş bir otele yerleştirilir. Taksici 'Nuh' da son anda da olsa onlardan biridir. Sonra da olaylar başlar...

Dispotik, macera ve komedi ögeleriyle bezeli 'Dünya Varmış' adlı sinema filminin senaryosunu

Sarp Bozkurt ile Ali Adnan Özgür yazdı.

Ali Adnan Özgür'ün yönetmenliğini de yaptığı 'Dünya Varmış'ta başrolleri; Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun ve Ece Sükan paylaştı.

Engin Altan Düzyatan ile Sarp Bozkurt, Habertürk'e verdikleri röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan biri de nasıl dolandırıldıklarıyla ilgili...

• Sarp, sen senaryo yazarlarından birisin, proje nasıl ortaya çıktı?

Sarp Bozkurt: Aslında bu dünya, aynı zamanda yönetmenimiz olan Ali Adnan Özgür’ün kafasında zaten vardı. Filme dair sadece 'Nuh' karakteri vardı ve onun taksici olacağı vardı. Ben, aslında distopik hikâyelerin ne çok izleyicisiyimdir ne de meraklısıyımdır. O aslında dünyayı kurdu, ben de insana dair olan şeyleri eklediğimi söyleyebilirim. Çünkü benim dikkatimi çeken şey, insan. Genelde filmdeki bu bireysel psikolojiye dair şeyler dikkatimi çekiyor. Daha doğrusu, bunları işlemeye çalıştık. Sonuç olarak dünyanın sonu geliyor ve yeni bir medeniyet başlayacak. Bu yeni medeniyet bir otelde başlayacak ve bunu başlatacak yaklaşık bin küsur kişi var. İçeri girdikten sonra kahramanlarımız geçmişleriyle yüzleştiriliyorlar ve garip bir şeyler olduğunu anlıyoruz ve bunun gizemini çözmeye çalışıyoruz.

Engin Altan Düzyatan: İstanbul’a ilk geldiğimde, yedi yıl boyunca otomobil almadım ve her yere taksiyle yolculuk yaptım. O yüzden çok taksici hikâyem var. Orada da ilginç insanlarla karşılaştım. Taksicilerin bir kısmı gerçekten filozof gibi adamlardır. O kadar çok görmüş geçirmişlerdir ki o kadar çok insanla karşılaşmışlardır ki artık hayata bir bakış açıları oluşmuştur. O bakış açılarının içerisinde gerçekten felsefi yaklaşımları vardır. Bu adam da öyle bir adam. Sıradan bir taksici ya da eğitimsiz bir taksici gibi değil de gerçekten de kendine ait bir dünya görüşü olan ve bu dünya görüşünün arkasında kendine göre felsefesi olan bir adam ama bir yandan da mahallenin bıçkın delikanlısı ve o bıçkınlığı da içinde taşıyan bir mahalle çocuğu. Ve bu adam zaten içeri girdiği anda iş komik olmaya başlıyor. Çünkü içinde bulunduğu durum komik oluyor. Bir anda bir taksi şoförünün eline bir cihaz veriyorlar ve burayı takip et diyorlar ama günümüzde aslında böyle bir cihaz yok. 'Cihaz nedir?' derken bir anda kendini otelin içinde buluyor. 'Otelde insanlar ölüyor, garip bir durumla karşılaşıyor' derken adamın bunu hazmetme süreci ve bu süreç içerisinde yaşadıkları ve etrafını organize etmesi gibi bir hikâyeyle devam ediyor. Ben farklı bir şeyler yapmayı seviyorum. Bu iş de farklıydı ve gerçekten iyi bir farktı. İçinde olmaktan keyif alabileceğim bir işti, iyi ki de olmuşum.

Engin Altan Düzyatan: Mutlu bir yolculuk yaşadım. Şanslı bir kariyerim oldu. Çok erken yaşta çok büyük oyuncularla çalışma fırsatım oldu. İlk yaptığım işlerden birinde Tarık Akan ve Zihni Göktay ile çalıştım. Çok önemli oyuncularla çalışma fırsatım oldu. ‘Koçum Benim’den önceki ilk yaptığım işte de Haluk Bilginer ile çalıştım. Çok büyük oyuncularla çalışma fırsatı elde ettim ve doğal olarak onlardan çok şey öğrenme şansım oldu. Zaten bu işi okudum. Bu işi yapmak üzerine eğitim aldım. Bu bitmeyen bir süreç. Her yaştaki oyunculuğun, bir önceki yaşa göre değişiyor. Çünkü sen değişiyorsun ve ilerliyorsun. Şanslı bir kariyer başlangıcım olduğu için çok erken yaşta işlerimi seçebilme şansı elde ettim. Doğal olarak da yaptığım her işin arkasında durabiliyorum. Hayatımı devam ettirebilmek için istemediğim işler yapmak zorunda da kalabilirdim. Çok iyi oyunlarda oynadım. Çok iyi oyuncularla, çok iyi yönetmenlerle çalıştım. İnsanların ufuklarını açabilecek işler yaptım. O yüzden ben kendimden razıyım ama tabii ki benim razı olmam hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sonuçta size bunu bir şekilde izleyicilerin teveccüh etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar da ettiler. Bunun karşılığını sokağa çıktığım zaman da, yurt dışına gittiğim zaman da görüyorum. Bu çok değerli. Şimdi de bunu koruyabilmek ve aynı yelpazeyi devam ettirebilmek gerekiyor. O yüzden bundan sonra işim biraz daha zor.

Engin Altan Düzyatan: Tabii ki stres yaratıyor. Meşhur bir laf vardır; "Zirveye çıkmak kolaydır ama orada kalmak zordur"... Bu iş de öyle. Çünkü zirvede birkaç kişiye yer var. Her an oradan düşebilirsiniz. O yüzden de bizim kariyerimizde doğru işleri seçmek önemli. çocukluğumdan itibaren, yelpazesi geniş bir oyuncu olmak istedim. O yüzden de hep yelpazesi geniş işler seçmeye çalıştım. Bunu şimdiye kadar yapabildim, devam ettirebildim, bundan sonrası için de bu tarz işlere yöneliyorum. Bu da onlardan biriydi. O yüzden bu işin içindeyim ama bundan sonrası için de hep beni zorlayacak, içinde olduğumda gerçekten değecek ya da insanlara küçük de olsa bir ufuk açabilecek, insanların aklında yeni bir şey yaratabilecek bir şeyin içinde olmak istiyorum ve bunun için de çaba sarf ediyorum. Umarım bundan sonrası da şimdiki gibi devam eder.

"HER GÜN ŞÜKREDİYORUM"

Engin Altan Düzyatan'ın 15 yaşındaki fotoğrafı.

• Size, son zamanlarda ‘Dünya Varmış’ dedirten bir şey oldu mu?

Sarp Bozkurt: Filmin vizyona yetişeceği haberi... Çünkü bu filmin teknik aşamalarına çok dâhil olma fırsatım oldu. Neredeyse her gün teknik işlere koşturduk. Bir yere bir müziği koyup bir akıtalım bakalım ne olacak diye bakınca, bazı büyülü anlarda büyülü sahnelere denk gelebiliyorsunuz. O anlarda kesinlikle “Oh be! Dünya varmış” dedim ama filmin korkutan tarafları teknik kısımlarıydı.

Engin Altan Düzyatan: Ben "Her gün dünya varmış" diyorum. "Nefes aldığım için dünya varmış" diyorum, "Hayatta olduğum için dünya varmış" diyorum, "Sevdiklerimin yanında olabildiğim için dünya varmış" diyorum. Ben hayatın olumlu yönünden bakmayı tercih eden ve bu yönden bakmayı seven bir insanım. O yüzden de her gün yaşadığıma şükrediyorum ve her gün sevdiklerimin yanımda olduğuna şükrediyorum. Bir şekilde her gün "Dünya varmış" diyorum ama bu filmle birlikte daha da "Dünya varmış" diyeceğiz.