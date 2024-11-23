Tekirdağ'da kan donduran olay, dün saat 15.00 sıralarında Çorlu'nun, Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi.

CADDEDE YÜRÜRKEN ÖLDÜRDÜLER Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü'nün Teknik Direktörü Ersin Aka (46), caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI AA ve İHA'daki habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER ŞEHİR DIŞINDAN GELMİŞ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

ZANLILAR TEKİRDAĞ EMNİYETİNE GÖTÜRÜLDÜ Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.