Trump Ailesi'nin yeni yükselen yıldızları
Donald Trump'ın yeni dönemiyle birlikte ailede oyuncu değişikliği yapılıyor. Trump'ların eski gözdelerinin yerini Lara, Barron, Kai gibi yeni yükselen yıldızlar alıyor. Victoria Kjær Theilvig'in Kainat Güzeli seçilmesi, bir yarışmadan daha fazlasını ifade ediyor. Yoksa 'woke kültürü'nün sonu mu geliyor? İşte haftanın renkli gündemine dair notlar...
Donald Trump'ın ilk kez başkan oluşu, bir aile meselesi gibiydi. Kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner, Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanları olarak görev yaptı.
İkinci başkanlık döneminde ise işler biraz farklı görünecek gibi. Ivanka ve Jared çifti, 2022'de siyasetten çekildiklerini resmen duyurduktan sonra Miami'de yaşamaya başladı.
Eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray'da tam zamanlı yaşamak yerine Palm Beach ile Manhattan arasında gidip geleceği biliniyor. Oğlu Barron, New York'ta üniversitede okuyor, dolayısıyla babasının yanında olamayacak.
Dolayısıyla Donald Trump, ocak ayında görevi devraldığında Beyaz Saray'daki 'Trump' sayısı azalabilir ama bu defa ailenin yeni yıldızları, farklı şekillerde sahnede olacak!
AİLENİN YÜKSELEN YILDIZI LARA TRUMP
Donald Trump'ın üçüncü çocuğu Eric ile evli olan Lara Trump, seçim politikalarıyla en doğrudan ilgilenen aile üyesi. Git gide yıldızı yükselecek gibi duruyor.
Gelin Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin eşbaşkanlığını yaptı. Orada, kayınpederinin 2020 seçimlerinin hileli olduğu yönündeki iddialarını savunarak, Cumhuriyetçi Parti'yi erken oylamayı benimsemeye teşvik etmek için çalıştı.
Muhafazakâr yasa koyucular ve medyadan isimler, Florida Valisi Ron DeSantis'in, gelecek dönemin Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilen Senatör Marco Rubio'nun yerine Lara Trump'ı atamasını açıkça savunuyor.
Lara Trump da kısa süre önce bir kanala verdiği röportajda, Florida halkına hizmet etmek isteyeceğini söylerken, "Amerika gündemini veya Donald Trump'ın önümüzdeki dört yıldaki hedeflerini kimse benden daha iyi bilemez" çıkışını yaptı.
Atanması halinde, Washington'da Bush ve Clinton ailelerine benzer bir siyasi Trump hanedanının başlangıcını sağlamlaştıracak.
AİLENİN GENÇ FENOMENLERİ
Başkanın en küçük oğlu Barron Trump, kamuoyu önünde neredeyse tek kelime etmedi, ancak hem medyanın bitmek bilmeyen merakına konu olmayı hem de babasının başkanlık kampanyasında etkili bir medya danışmanı olmayı başardı.
18 yaşındaki Barron'un, babası Trump'ın ağustos ayında sosyal medya fenomeni Adin Ross ile söyleşi organizasyonundan sorumlu olduğu biliniyor.
Donald Trump'ın genç erkek seçmenlerin oyunu almasını sağlayacak bazı alternatif podcast yayınlarına katılmasının da Barron'un fikri olduğu söyleniyor.
"TIPKI HALASI IVANKA"
Donald Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kai Trump, ailenin en genç şöhreti olarak öne çıkıyor. YouTube, Instagram ve TikTok'taki yüz binlerce takipçisiyle bir fenomene dönüşen Kai, kendi servetini edinmeye hazırlanıyor.
Büyükbabası Donald Trump ile birlikte geçirdiği seçim gecesinin kamera arkası görüntüleri paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Kai, büyükbabası ve onun ekibiyle, hatta Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk ile birlikte sık sık paylaşımlar yapıyor.
O da Trump gibi bir golf tutkunu. Bu tutkusunu sosyal medyada gözler önüne seriyor.
Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın kızı Kai, kendine her ne kadar spor alanında bir gelecek hayali kursa da kamusal alana ilk çıkışından bu yana, bir gün siyasete atılabileceği şeklinde söylentiler de var.
Önceki başkanlık döneminde Donald Trump'ın yanından ayırmadığı kızı Ivanka'nın yerini Kai'nin alabileceği söyleniyor. Zaten görüntüsü de ona çok benzetiliyor. Kai'nin fotoğraflarına, "Tıpkı halası Ivanka" yorumları yapılıyor.
BİR KAİNAT GÜZELİNDEN DAHA FAZLASI
Meksika'da düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe 2024) kazananı Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig oldu. Sarışın, mavi gözlü Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.
Theilvig, seçilmesiyle birlikte sadece Kainat Güzeli olarak kalmadı, toplumsal bir tartışma konusunun fitilini ateşleyen isim oldu.
Son yıllarda 'çeşitliliğin' önceliklendirildiği güzellik yarışmalarında siyahi, Asyalı, trans ya da kilolu güzel seçimlerinin ardından uzun zaman sonra tekrar bir Batı sandardında güzellik taçlandırılmış oldu. Bunu ilk yorumlayanlardan biri, Tesla ve Space X'in kurucusu, milyarder girişimci Elon Musk oldu.
"Son dakika: Sağlıklı kiloda, çekici bir biyolojik kadının kainat güzellik yarışmasını kazanmasıyla internet şaşkına döndü" ifadesiyle bu durumu onayladığını belirtti.
Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. da sarışın, mavi gözlü Theilvig'in zaferine X platformundan karşılık verdi: Biyolojik ve objektif olarak çekici kadınların güzellik yarışmalarını kazanmasına tekrar izin veriliyor. Geri döndük.
Bu ikiliye, sosyal medyada pek çok kişi destek verdi. 'Normale dönüş' olarak adlandırılan bu seçim, ABD'de muhafazakarların seçim zaferinin bir uzantısı olarak görüldü.
Cinsel kimlik ve Irksal eşitlik konusunda eşitliği savunan 'woke kültürü'nün artık sona ermekte olduğunu savunanlar çoğunluktaydı.
Gelecek yarışmalardaki seçimlere bakmak gerekiyor. Gerçekten 'woke kültürü' bitti mi, yoksa yeni Kainat Güzeli seçimiyle sadece kısa bir mola mı aldı...