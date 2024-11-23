Fenerbahçe Kayseri'de galibiyet peşinde!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanıp zirve takibini sürdürmek isterken, ev sahibi ekip ise 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... İşte maç öncesi tüm bilgiler ve F.Bahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
F.BAHÇE'DE 2 EKSİK
Jose Mourinho’nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, forma giyemeyecek.
İRFAN CAN VE CENGİZ DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlara başlayan Cengiz Ünder ile İrfan Can Kahveci hafta boyunca yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun da kadroda olması bekleniyor.
FARKLI SKORLAR
İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 20 Aralık 2023'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük müsabaka da en gollü karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.
25 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 25 deplasman maçında 20 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Bu sezon ise 6 dış saha maçında rakip filelere 16 gol gönderdi.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon savunmasıyla da ön planda. Kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yalnızca 4 maçta gole engel olamadı. 11 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 7 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler 27 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol yedi ve ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
DZEKO VE TADIC SIRTLIYOR
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcü oyuncusu. Son 2 lig maçında yedek soyunan Dzeko, 8'i ilk 11 olmak üzere tüm maçlarda görev aldı. 38 yaşındaki forvet 7 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, gol krallığı listesinde de 8 gollü Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Takımın kaptanlarından Dusan Tadic ise 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Ligde 10'u ilk 11'de olmak üzere tüm maçlarda sahada olan Tadic, Dzeko ile birlikte alınan galibiyetlerde ön plana çıktı.
İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
OSAYI SAMUEL
BECAO
DJIKU
MERT MÜLDÜR
FRED
AMRABAT
TADIC